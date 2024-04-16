Россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на борту самолета
Россиянина оштрафовали в Чувашии на полмиллиона за дебош на борту самолета. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел еще в ноябре 2023 года на рейсе Москва — Чебоксары, однако приговор жителю Санкт-Петербурга по делу о хулиганстве вынесли только сейчас.
По данным ведомства, с учетом признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном, а также наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Отмечается, что во время полета россиянин нарушал общественный порядок, на требования членов экипажа и других пассажиров воздушного судна прекратить хулиганские действия он не реагировал. «При пресечении хулиганских действий дебошир оказал сопротивление», — говорится в сообщении.
Ранее в апреле пилот российской авиакомпании случайно пролил чай на панель приборов в самолете. Инцидент произошел на борту Airbus A320, летевшего из Сочи в Москву, утром 12 апреля незадолго до посадки.