Россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на борту самолета

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 500 тысяч за дебош на борту самолета

Россиянина оштрафовали в Чувашии на полмиллиона за дебош на борту самолета. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в ноябре 2023 года на рейсе Москва — Чебоксары, однако приговор жителю Санкт-Петербурга по делу о хулиганстве вынесли только сейчас.

По данным ведомства, с учетом признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном, а также наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Отмечается, что во время полета россиянин нарушал общественный порядок, на требования членов экипажа и других пассажиров воздушного судна прекратить хулиганские действия он не реагировал. «При пресечении хулиганских действий дебошир оказал сопротивление», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле пилот российской авиакомпании случайно пролил чай на панель приборов в самолете. Инцидент произошел на борту Airbus A320, летевшего из Сочи в Москву, утром 12 апреля незадолго до посадки.