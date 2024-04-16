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14:42, 16 апреля 2024Путешествия

Россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на борту самолета

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 500 тысяч за дебош на борту самолета

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Россиянина оштрафовали в Чувашии на полмиллиона за дебош на борту самолета. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в ноябре 2023 года на рейсе МоскваЧебоксары, однако приговор жителю Санкт-Петербурга по делу о хулиганстве вынесли только сейчас.

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По данным ведомства, с учетом признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном, а также наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Отмечается, что во время полета россиянин нарушал общественный порядок, на требования членов экипажа и других пассажиров воздушного судна прекратить хулиганские действия он не реагировал. «При пресечении хулиганских действий дебошир оказал сопротивление», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле пилот российской авиакомпании случайно пролил чай на панель приборов в самолете. Инцидент произошел на борту Airbus A320, летевшего из Сочи в Москву, утром 12 апреля незадолго до посадки.

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      Фариза Бацазова
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