Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:34, 16 апреля 2024Путешествия

Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

«Би-би-си»: британская туристка попала в реанимацию на Кипре из-за укуса змеи

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Британская туристка поехала на Кипр, чтобы отметить там 40-летие, и была укушена ядовитой змеей. Подробностями истории делится «Би-би-си».

По данным источника, Сэм Уэст из города Шифнал угодила в реанимацию после того, как во время сеанса медитации в отеле Atlantica Aphrodite Hills на нее напала тупоносая гадюка.

Материалы по теме:
«Крича и рыдая, я избивал себя» Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
«Крича и рыдая, я избивал себя»Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
22 ноября 2020
Что делать при укусе ядовитой змеи? Какие ядовитые змеи водятся в России и как оказать первую помощь при их укусе
Что делать при укусе ядовитой змеи?Какие ядовитые змеи водятся в России и как оказать первую помощь при их укусе
19 марта 2024

«Она укусила меня чуть выше левой лодыжки, прежде чем я успела среагировать, — рассказала туристка изданию. — Моя нога горела и пульсировала, боль была мгновенной».

Сотрудники отеля быстро отвезли британку в отделение неотложной помощи, где ей сказали, что ей срочно нужно противоядие. После четырех дней в реанимации Уэст выписали из больницы, и она смогла вернуться в отель.

Как пишет «Би-би-си», нога женщины сильно распухла, и ей приходится передвигаться в инвалидной коляске. Кроме того, теперь она платит 260 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей) за ночь в номере для инвалидов.

В январе 2023 года британский турист во время отдыха в Австралии случайно наступил на ядовитую змею и выжил после ее укуса. Путешественника отправили в больницу, где ему сказали, что угрозы его жизни и здоровью нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      На Северном Кавказе раскрыты масштабные поборы с водителей грузовиков

      В России призвали срочно поддержать угольные компании

      США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

      Турист поехал на отдых в Камбоджу и впал в кому при загадочных обстоятельствах

      Названы последствия подписания закона о мобилизации на Украине для Зеленского

      Россия выдала Германии совершившего нападение с ножом

      Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

      Айза сделала десятую пластику груди

      Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше