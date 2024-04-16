Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

«Би-би-си»: британская туристка попала в реанимацию на Кипре из-за укуса змеи

Британская туристка поехала на Кипр, чтобы отметить там 40-летие, и была укушена ядовитой змеей. Подробностями истории делится «Би-би-си».

По данным источника, Сэм Уэст из города Шифнал угодила в реанимацию после того, как во время сеанса медитации в отеле Atlantica Aphrodite Hills на нее напала тупоносая гадюка.

«Она укусила меня чуть выше левой лодыжки, прежде чем я успела среагировать, — рассказала туристка изданию. — Моя нога горела и пульсировала, боль была мгновенной».

Сотрудники отеля быстро отвезли британку в отделение неотложной помощи, где ей сказали, что ей срочно нужно противоядие. После четырех дней в реанимации Уэст выписали из больницы, и она смогла вернуться в отель.

Как пишет «Би-би-си», нога женщины сильно распухла, и ей приходится передвигаться в инвалидной коляске. Кроме того, теперь она платит 260 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей) за ночь в номере для инвалидов.

В январе 2023 года британский турист во время отдыха в Австралии случайно наступил на ядовитую змею и выжил после ее укуса. Путешественника отправили в больницу, где ему сказали, что угрозы его жизни и здоровью нет.

