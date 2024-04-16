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18:03, 16 апреля 2024Мир

В Германии назвали председательство фон дер Ляйен в ЕК потерянными годами

Министр Линднер: пять лет председательства фон дер Ляйен — потерянное время

Фото: Johanna Geron / Reuters

Бюрократическое бремя Европейского союза (ЕС) является следствием пяти лет потерянного времени в период председательства главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. С таким заявлением в соцсети Х выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС. Мы не можем себе позволить потерять следующие пять лет», — написал он.

Ранее фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с Россией и распространение пророссийской пропаганды в Европе.

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      Виктория Кондратьева
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