В Германии назвали председательство фон дер Ляйен в ЕК потерянными годами
Министр Линднер: пять лет председательства фон дер Ляйен — потерянное время
Бюрократическое бремя Европейского союза (ЕС) является следствием пяти лет потерянного времени в период председательства главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. С таким заявлением в соцсети Х выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
«У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС. Мы не можем себе позволить потерять следующие пять лет», — написал он.
Ранее фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с Россией и распространение пророссийской пропаганды в Европе.