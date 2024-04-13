Глава Еврокомиссии обвинила немецкую партию в сотрудничестве с Россией

Урсула фон дер Ляйен обвинила немецкую партию в пророссийской пропаганде

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с РФ. Об этом сообщает Politico.

Председатель Еврокомиссии раскритиковала правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) за сотрудничество с Россией и распространение пророссийской пропаганды в Европе.

«Я не удивлена, что чешская секретная служба в настоящее время ведет расследование в отношении двух кандидатов, возглавляющих список АдГ на европейских выборах. Они уже давно ведут агитацию против Европейского союза. Они никогда не скрывали своего восхищения Кремлем, который презирает демократию. Они принесли [кремлевскую] пропаганду в наше общество. И не так важно, брали они за это взятки или нет», — заявила фон дер Ляйен на собрании Христианско-демократического союза (ХДС) в Хильдесхайме.

Ранее представители разведывательной службы Чехии заявили, что политики из шести стран получали крупные суммы денег от пророссийского сайта с редакцией в Праге Voice of Europe. Якобы им платили в обмен на продвижение пророссийских взглядов. Имен чешская разведка не назвала. Однако члены партии АдГ Петр Быстрон и Максимилиан Кра давали интервью Voice of Europe.

Быстрон официально отверг подозрения в свой адрес и в публичном письме к руководству партии сообщил, что никогда не получал никаких денег от Voice of Europe ни наличными, ни криптовалютой.

Ранее лидер отделения партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии Бьорн Хеке призвал немцев к миру и кооперации с Россией. «Нам нужен мир с Россией, нам необходима кооперация с Россией, нам не нужна ненависть между немцами и русскими», — сказал он.