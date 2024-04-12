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16:15, 12 апреля 2024Мир

Немецкий политик призвал к миру и кооперации с Россией

Welt: лидер отделения АдГ в Тюрингии Хеке призвал к кооперации с Россией

Фото: Unsplash

Лидер отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Хеке призвал немцев к миру кооперации с Россией. Это политик заявил в эфире телеканала Welt.

«Нам нужен мир с Россией, нам необходима кооперация с Россией, нам не нужна ненависть между немцами и русскими», — сказал он.

Ранее депутат нижней палаты немецкого бундестага Сара Вагенкнехт призвала Запад прекратить поставки оружия на Украину и предложила начать переговоры с Москвой.

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      Виктория Кондратьева
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