Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:58, 16 апреля 2024Бывший СССР

В Грузии начали рассмотрение скандального законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии начал рассмотрение законопроекта об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии на пленарном заседании начал рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получены из-за границы. В соответствии с законом все организации, деятельность которых проводится «в интересах иностранных сил», должны зарегистрироваться в государственном реестре иноагентов.

Параллельно с заседанием возле здания парламента возобновилась акция протеста против принятия скандального законопроекта.

Днем ранее, 15 апреля, перед зданием парламента в Тбилиси также прошел массовый митинг против принятия закона об иноагентах. Граждане собрались на проспекте Руставели и решили обойти по кругу здание законодательного органа с поднятыми в знак протеста руками.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России. Почему она не хочет в этом участвовать?

      На Украине назвали способ избежать обострений с Польшей

      Названа доля работающих таксистами в России мигрантов

      Ереван обвинил Баку в этнических чистках в Нагорном Карабахе

      В Совбезе заявили о подтвержденной связи теракта в «Крокусе» с Украиной

      Пилот самолета с россиянами на борту случайно пролил чай на панель приборов

      Во Франции назвали приглашение России в Нормандию плохой новостью для Зеленского

      В МИД России заявили о пристальном внимании к встрече Шольца и Си Цзиньпина

      Суд отказал в ДНК-экспертизе по делу жены главреда «Новой газеты — Европа»

      Суд оставил приговор блогера Каца по делу о фейках об армии России без изменений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше