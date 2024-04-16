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08:54, 16 апреля 2024Мир

В ХАМАС объяснили желание Израиля заключить временное соглашение

Член политбюро ХАМАС аль-Ришк: Израиль хочет получить заложников до боев в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль хочет заключить временное соглашение о прекращении огня с палестинским радикальным движением ХАМАС, чтобы получить всех заложников до возобновления боев в секторе Газа. Желание израильских властей объяснил член политбюро ХАМАС Иззат аль-Ришк, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

«Израиль хочет заключить временное соглашение об освобождении своих пленников, чтобы после этого возобновить войну и истребление», — сказал он.

По его словам, попытки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободить заложников силой провалились.

Ранее Аль-Ришк подчеркнул, что окончательное прекращение огня является единственной гарантией защиты палестинского народа, добавив, что ХАМАС придерживается своей позиции о полном выводе израильской армии и возвращении перемещенных лиц в свои дома.

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      Семен Александров
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