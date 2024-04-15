ХАМАС отказалось идти на уступки Израилю

ХАМАС не намерено идти на уступки в диалоге с Израилем о прекращении огня в Газе

ХАМАС не пойдет на уступки в диалоге с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, а также не откажется от требования полного вывода израильской армии из палестинского анклава, сообщил официальный представитель палестинского движения Иззат ар-Ришк в Telegram.

По его словам, единственной гарантией защиты палестинского народа является полное прекращение огня. Иззат ар-Ришк добавил, что ХАМАС отказывается идти на какие либо уступки «по вопросу о необходимости полного вывода [израильских сил] из Газы и свободному возвращению перемещенных лиц» в северные районы анклава.

Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что у них нет 40 живых заложников, которые отвечали бы критериям обмена в рамках соглашения с Израилем.

10 апреля член политбюро палестинского радикального движения Исмаил Хания подтвердил потерю троих сыновей и внуков в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе. Он отметил, что всего из-за действий израильских военных он потерял более 60 родственников.