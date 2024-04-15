Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:51, 15 апреля 2024Мир

ХАМАС отказалось идти на уступки Израилю

ХАМАС не намерено идти на уступки в диалоге с Израилем о прекращении огня в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Suhaib Salem / Reuters

ХАМАС не пойдет на уступки в диалоге с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, а также не откажется от требования полного вывода израильской армии из палестинского анклава, сообщил официальный представитель палестинского движения Иззат ар-Ришк в Telegram.

По его словам, единственной гарантией защиты палестинского народа является полное прекращение огня. Иззат ар-Ришк добавил, что ХАМАС отказывается идти на какие либо уступки «по вопросу о необходимости полного вывода [израильских сил] из Газы и свободному возвращению перемещенных лиц» в северные районы анклава.

Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что у них нет 40 живых заложников, которые отвечали бы критериям обмена в рамках соглашения с Израилем.

10 апреля член политбюро палестинского радикального движения Исмаил Хания подтвердил потерю троих сыновей и внуков в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе. Он отметил, что всего из-за действий израильских военных он потерял более 60 родственников.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?

      В Тбилиси граждане вышли на митинг к парламенту против закона об иноагентах

      Германия призвала КНР прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине

      США опровергли получение от Ирана предупреждений об атаке на Израиль

      В Херсонской области избавятся от «вредной и лживой» украинской литературы

      В Польше назвали серьезную угрозу для ВСУ

      Самая красивая спортсменка мира снялась в комбинезоне с глубоким декольте

      В МЧС назвали село с самой сложной паводковой ситуацией под Оренбургом

      Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам

      В США заявили о нежелании войны с Ираном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше