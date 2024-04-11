Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:16, 11 апреля 2024Мир

ХАМАС ответило Израилю на предложение по обмену заложниками

NYT: представитель ХАМАС заявил, что у них нет 40 живых заложников для обмена

Фото: Amir Cohen / Reuters

Высокопоставленный представитель радикального палестинского движения ХАМАС заявил, что у них нет 40 живых заложников, которые отвечали бы критериям обмена в рамках соглашения с Израилем. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя ХАМАС и израильского чиновника.

«Международные переговорщики предложили первоначальное шестинедельное прекращение огня, в течение которого ХАМАС освободит первую группу из 40 заложников, куда будут входить женщины, пожилые и больные люди, а также пять женщин-военнослужащих, в обмен на сотни палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах», — сообщили изданию на условиях анонимности.

Представители ХАМАС заявили, что у них нет 40 живых заложников, которые отвечают таким критериям. Этот факт вызвал опасения, что среди заложников движения может быть больше тех, кого не осталось в живых, чем предполагалось. Официальные представители Израиля считают, что в секторе Газа около 130 человек находятся в плену. По данным израильской разведки, по меньшей мере 30 из них не выжили.

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что трое россиян находятся в заложниках у движения ХАМАС в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию. Над регионом сбили два беспилотника

      Раскрыт новый механизм преждевременного старения

      ФСБ рассекретила архив о массовых расправах нацистов над жителями региона России

      Названы причины появления распространенной проблемы с тормозами автомобиля

      Глава Минстроя раскритиковал ставшую причиной наводнения в Орске дамбу

      Пилоты промахнулись полосой при посадке в аэропорту Москвы

      Пятимесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме в России

      На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      В Германии придумали способ отправить украинских беженцев служить в ВСУ

      В МИД прокомментировали антироссийскую позицию главы МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше