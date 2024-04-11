ХАМАС ответило Израилю на предложение по обмену заложниками

NYT: представитель ХАМАС заявил, что у них нет 40 живых заложников для обмена

Высокопоставленный представитель радикального палестинского движения ХАМАС заявил, что у них нет 40 живых заложников, которые отвечали бы критериям обмена в рамках соглашения с Израилем. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя ХАМАС и израильского чиновника.

«Международные переговорщики предложили первоначальное шестинедельное прекращение огня, в течение которого ХАМАС освободит первую группу из 40 заложников, куда будут входить женщины, пожилые и больные люди, а также пять женщин-военнослужащих, в обмен на сотни палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах», — сообщили изданию на условиях анонимности.

Представители ХАМАС заявили, что у них нет 40 живых заложников, которые отвечают таким критериям. Этот факт вызвал опасения, что среди заложников движения может быть больше тех, кого не осталось в живых, чем предполагалось. Официальные представители Израиля считают, что в секторе Газа около 130 человек находятся в плену. По данным израильской разведки, по меньшей мере 30 из них не выжили.

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что трое россиян находятся в заложниках у движения ХАМАС в секторе Газа.