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14:20, 3 апреля 2024Мир

Посол Израиля заявила о нахождении в заложниках ХАМАС еще троих граждан России

Посол Израиля Гальперин: в заложниках ХАМАС находятся еще трое россиян
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Еще трое россиян находятся в заложниках радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин, сообщает ТАСС.

«Три человека с двойным гражданством, в том числе с российским», — уточнила она.

По словам дипломата, Тель-Авиву известно, что граждан России нет в списках заложников, не переживших плен. Она добавила, что всего в заложниках у движения остается 134 человека.

Ранее Гальперин допустила ответный удар Ирана по израильским диппредставительствам после атаки в Дамаске. Однако она подчеркнула, что удар израильских ВВС поразил не само консульство Ирана в Сирии, а соседнее с ним здание.

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      Виктория Кондратьева
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