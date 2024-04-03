Посол Израиля заявила о нахождении в заложниках ХАМАС еще троих граждан России

Посол Израиля Гальперин: в заложниках ХАМАС находятся еще трое россиян

Еще трое россиян находятся в заложниках радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин, сообщает ТАСС.

«Три человека с двойным гражданством, в том числе с российским», — уточнила она.

По словам дипломата, Тель-Авиву известно, что граждан России нет в списках заложников, не переживших плен. Она добавила, что всего в заложниках у движения остается 134 человека.

Ранее Гальперин допустила ответный удар Ирана по израильским диппредставительствам после атаки в Дамаске. Однако она подчеркнула, что удар израильских ВВС поразил не само консульство Ирана в Сирии, а соседнее с ним здание.