Посольство Израиля подтвердило настрой на продолжение переговоров с ХАМАС

Начало событий в новости Посол Израиля заявила о нахождении в заложниках ХАМАС еще троих граждан России

Посольство Израиля в России подтвердило желание продолжить переговоры с ХАМАС, а также Израиль рассчитывает на освобождение россиянина Александра Труфанова. Об этом заявила заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиванов — сообщает ТАСС.

По ее словам, правительство Израиля прикладывает все усилия для скорейшего освобождения заложников. Она отметила, что «Исламский Джихад» (признана террористической и запрещена в России) опубликовал видео с гражданином России Александром Труфановым, для того, чтобы оказать психологическое давление на израильское общество. Заместитель посла России выразила надежду о том, что Труфанов будет включен в список освобожденных, так же как и все оставшиеся заложники.

В разговоре с журналистом ТАСС дипломат подчеркнула, что на последнем раунде переговоров ХАМАС выставило нереальные требования. Она отметила, что на месте Израиля, никакая другая страна мира не согласилась бы на них.

Ранее сообщалось, что трое россиян находятся в заложниках радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.