Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:47, 29 мая 2024Мир

«Исламский джихад» показал видео с похищенным гражданином России

«Исламский джихад» опубликовал видео с похищенным 7 октября гражданином России

Кадр: Посольство Израиля в России

Группировка «Сарая аль-Кудс» — военное крыло радикального движения «Исламский джихад» — опубликовало видео с находящимся в заложниках россиянином. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина представился как Александр Труфанов. Он на иврите обратился к израильтянам с призывом к терпению. Он также пообещал в ближайшие дни рассказать о том, как был похищен 7 октября 2023 года во время нападения палестинского движения ХАМАС на юг Израиля и оказался в секторе Газа.

Посольство Израиля в России подтвердило личность Труфанова. Дипломаты уточнили, что у мужчины россиянина имеется двойное гражданство. Он был похищен вместе с семьей, однако его мать, бабушку и невесту ранее удалось освободить. Отец заложника нападение боевиков не пережил.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал видео с похищенным гражданином России

      Боец ВСУ сделал признание о своей бригаде

      В Кремле ответили на вопрос о будущем прямой линии с Путиным

      В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным россиянином

      Подполье сообщило о дежурстве военкомов у зданий роддомов на Украине

      В США рассказали об отказе Си Цзиньпина от помощи России из-за Байдена

      На Западе узнали об ударах ВСУ по России оружием из США

      Спикер Рады ответил Путину на слова о нелигитимности Зеленского

      Российские военкоры «подлетели» на мине под Харьковом

      Стало известно будущее трех бывших членов правительства Мишустина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше