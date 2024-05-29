«Исламский джихад» показал видео с похищенным гражданином России

«Исламский джихад» опубликовал видео с похищенным 7 октября гражданином России

Группировка «Сарая аль-Кудс» — военное крыло радикального движения «Исламский джихад» — опубликовало видео с находящимся в заложниках россиянином. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина представился как Александр Труфанов. Он на иврите обратился к израильтянам с призывом к терпению. Он также пообещал в ближайшие дни рассказать о том, как был похищен 7 октября 2023 года во время нападения палестинского движения ХАМАС на юг Израиля и оказался в секторе Газа.

Посольство Израиля в России подтвердило личность Труфанова. Дипломаты уточнили, что у мужчины россиянина имеется двойное гражданство. Он был похищен вместе с семьей, однако его мать, бабушку и невесту ранее удалось освободить. Отец заложника нападение боевиков не пережил.