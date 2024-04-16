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17:01, 16 апреля 2024Бывший СССР

В Казахстане объявили жесткую экономию для борьбы с последствиями наводнений

Токаев объявил о жесткой экономии госсредств для борьбы с последствиями паводков
СюжетПаводок в Казахстане

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Власти Казахстана введут режим жесткой экономии госсредств для борьбы с последствиями паводков и помощи всем без исключения пострадавшим. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова опубликованы на официальном сайте главы государства.

По его словам, государство планирует потратить сбереженные средства на строительство типовых домов для лишившихся жилья и выплат компенсаций остальным пострадавшим.

«Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед Правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия», — объявил Токаев.

Он добавил, что власти уже сейчас ведут переговоры с крупным бизнесом, которому предстоит взять на себя часть расходов для ликвидации последствий наводнения.

«Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры», — заверил президент.

Паводки в Южной Сибири привели к затоплению десятков населенных пунктов. Пострадали населенные пункты в Курганской и Оренбургской областях России, а также Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской областях Казахстана.

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