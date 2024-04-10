В Казахстане рассказали о влиянии республики на паводки в России

В Казахстане назвали некорректными слова о влиянии сброса воды на паводки в РФ

Заявления о влиянии сброса воды в водохранилищах Казахстана на паводковую ситуацию в России являются некорректными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации республики.

«Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому, говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России некорректно. Это не соответствует действительности», — приводит слова ведомства издание.

При этом в министерстве отметили, что со 2 апреля Москву информируют о сбросах воды на Тоболе и «о каких-либо несогласованных действиях речь не идет».

Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях необходимо учитывать фактор Казахстана. По его словам, сброс воды из казахстанских водохранилищ «должен быть более согласован» с российской стороной. Чиновник подчеркнул, что в таком случае появится возможность скорректировать уровень воды в реках Курганской и Тюменской областей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России сохраняется неблагоприятный прогноз по ситуации с паводками. По его словам, от местных властей требуются энергичные усилия по оказанию помощи пострадавшим.