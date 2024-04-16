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21:36, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия падения Харькова

Золотарев: после падения Харьков может превратиться в столицу «другой Украины»

Фото: Yaroslav Romanenko / Unsplash

Украинский политолог Андрей Золотарев раскрыл в интервью YouTube-каналу Politeka последствия падения Харькова и взятия его Россией. По его мнению, город может превратиться в столицу «другой Украины».

«Надеюсь, Харьков останется украинским. Не дай бог, мы потеряем Харьков, тогда будет открываться возможность для этого пресловутого проекта "Другая Украина"», — высказался эксперт. В качестве примера он указал, что более ста лет назад именно в этом городе обосновались украинские коммунисты.

«Я об этом говорил еще зимой: да, это неизбежно. Русские получили окно возможностей, и они это окно возможностей постараются использовать», — резюмировал Золотарев.

Ранее власти Харькова начали экономить электричество в городе за счет общественного транспорта и воды. На территории города частично не работают светофоры и некоторые маршруты наземного транспорта.

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      Маргарита Пименова
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