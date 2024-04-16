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14:30, 16 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве вновь введут графики отключения света

Гендиректор «Киевских электросетей» предсказал городу отключения света по часам

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Электричество в дома украинской столицы скоро вновь может начать подаваться с большими перебоями. Об этом заявил гендиректор корпорации «Киевские электросети» Денис Бондарь, пишет «Страна.ua».

По словам главы компании, специалисты уже составили предварительные графики отключений света, где всех потребителей разделили на шесть больших категорий.

«В случае повышенного спроса на электроэнергию в столице и нехватки генерации от центральной энергосистемы могут быть указания на применение графиков», — предсказал Бондарь.

Он добавил, что власти Киева пока не вводят почасовые отключения из-за прохладной погоды и неработающих кондиционеров. Также гендиректор упомянул, что энергетическая инфраструктура столицы в настоящий момент не может быть защищена полностью, а потому не исключены новые взрывы на объектах критической инфраструктуры.

В марте мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе повреждены все подстанции и ТЭЦ. Чиновник отказался называть точные сроки окончания восстановительных работ.

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      Алевтина Запольская
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