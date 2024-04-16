В ОДКБ сообщили о планах НАТО вывести из строя коммуникации Союзного государства

Александр Гриневич сообщил о планах НАТО разрушить информационные системы СГ

Вооруженные силы и спецслужбы стран-членов НАТО отрабатывают действия по выводу из строя информационных систем и коммуникаций Союзного государства (СГ). Об этом рассказал постоянный представитель Белоруссии при ОДКБ Александр Гриневич, пишет ТАСС.

По его словам, атаки на объекты критической информационной инфраструктуры России и Белоруссии совершаются регулярно, они ведутся с территории иностранных государств.

«Отмечается активизация деятельности иностранных государств по ведению разведки и иной деструктивной деятельности», — сообщил Гриневич.

При этом он отметил, что Москва и Минск продолжают противостоять атакам совместными усилиями.

Ранее представитель МИД России Ирина Тяжлова заявила, что отряды киберкомандования США и многонациональных киберсил Европейского союза (ЕС) посещают Украину, где обучают местных хакеров в целях борьбы с Россией.