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19:16, 16 апреля 2024Бывший СССР

В ОДКБ сообщили о планах НАТО вывести из строя коммуникации Союзного государства

Александр Гриневич сообщил о планах НАТО разрушить информационные системы СГ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вооруженные силы и спецслужбы стран-членов НАТО отрабатывают действия по выводу из строя информационных систем и коммуникаций Союзного государства (СГ). Об этом рассказал постоянный представитель Белоруссии при ОДКБ Александр Гриневич, пишет ТАСС.

По его словам, атаки на объекты критической информационной инфраструктуры России и Белоруссии совершаются регулярно, они ведутся с территории иностранных государств.

«Отмечается активизация деятельности иностранных государств по ведению разведки и иной деструктивной деятельности», — сообщил Гриневич.

При этом он отметил, что Москва и Минск продолжают противостоять атакам совместными усилиями.

Ранее представитель МИД России Ирина Тяжлова заявила, что отряды киберкомандования США и многонациональных киберсил Европейского союза (ЕС) посещают Украину, где обучают местных хакеров в целях борьбы с Россией.

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      Алевтина Запольская
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