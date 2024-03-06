Дипломат сообщила об обучающих хакеров на Украине отрядах из США и ЕС

Дипломат Тяжлова: киберсилы США и ЕС обучают хакеров на Украине для борьбы с РФ

Отряды киберкомандования США и многонациональных киберсил Европейского союза (ЕС) посещают Украину, где обучают местных хакеров для борьбы с Россией. Об этом заявила представитель РФ Ирина Тяжлова, передает РИА Новости.

По ее словам, Украина выступает агрессором в информационном пространстве благодаря помощи от Запада. Дипломат пояснила, что данные отряды обучают и координируют хакеров, а также собирают данные о способах взлома и уязвимостях российских систем для последующей передачи Пентагону и военным структурам НАТО.

В ноябре 2023 года сайты международной выставки-форума «Россия» подверглись массированной кибератаке с территории Украины и западных стран. В сентябре того же года, масштабной хакерской атаке подверглись сайты госорганов и СМИ Крыма. До этого хакеры атаковали IT-инфраструктуру российской сети «Правда кофе». Злоумышленники взломали систему кофеен и включили гимн Украины.