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08:58, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Дипломат сообщила об обучающих хакеров на Украине отрядах из США и ЕС

Дипломат Тяжлова: киберсилы США и ЕС обучают хакеров на Украине для борьбы с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: State Security Service of Ukraine / Reuters

Отряды киберкомандования США и многонациональных киберсил Европейского союза (ЕС) посещают Украину, где обучают местных хакеров для борьбы с Россией. Об этом заявила представитель РФ Ирина Тяжлова, передает РИА Новости.

По ее словам, Украина выступает агрессором в информационном пространстве благодаря помощи от Запада. Дипломат пояснила, что данные отряды обучают и координируют хакеров, а также собирают данные о способах взлома и уязвимостях российских систем для последующей передачи Пентагону и военным структурам НАТО.

В ноябре 2023 года сайты международной выставки-форума «Россия» подверглись массированной кибератаке с территории Украины и западных стран. В сентябре того же года, масштабной хакерской атаке подверглись сайты госорганов и СМИ Крыма. До этого хакеры атаковали IT-инфраструктуру российской сети «Правда кофе». Злоумышленники взломали систему кофеен и включили гимн Украины.

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      Марина Совина
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