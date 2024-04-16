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11:46, 16 апреля 2024Россия

В Петербурге студент назвал русских «самой убогой нацией» и поблагодарил Гитлера

В Петербурге студент оскорбил русских и поблагодарил Гитлера за геноцид славян

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В Петербурге студент-медик оскорбил русский народ и заявил, что Россия не выживет без представителей среднеазиатских республик. Об этом сообщает «Царьград».

Приехавший из Узбекистана молодой человек в соцсетях отзывался о русских как о «самой убогой нации», а русских женщин сравнивал с обезьянами. В одном из сообщений он поблагодарил Гитлера за геноцид славян.

Высказываниями студента заинтересовались в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сейчас ведется процессуальная проверка.

Ранее в Калужской области таксист отказался везти клиентку из-за ее национальности. В ходе беседы с горожанкой водитель назвал ее «свиньей» и «русской тварью». После того как мужчину нашли общественники, он извинился перед оскорбленной им женщиной.

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      Алан Босиков
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