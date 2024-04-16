В полицию доставили бывшего главу департамента транспорта мэрии Новосибирска

Экс-главу департамента транспорта мэрии Новосибирска доставили в полицию

В Новосибирске в полицейский отдел доставили бывшего главу транспортного департамента мэрии Новосибирска Романа Дронова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Его допрашивают в рамках расследования дела о хищения 50 миллионов рублей из бюджета города, уточняет АиФ.

Как рассказали «Ленте.ру» в прокуратуре Новосибирской области, в 2017 и 2018 годах между муниципальными учреждениями, ответственными за светофоры в городе, и подрядчиками были заключены контракты на 50 миллионов рублей. Частные фирмы должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии светофоры в Новосибирске, но деньги были потрачены на другие цели. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Отмечается, что уже задержаны двое бывших руководителей муниципальных учреждений, отвечающих за обустройство улично-дорожной сети города.

Ранее стало известно, что в Петербурге полиция задержала заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова при получении взятки.

