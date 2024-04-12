Заместитель главы администрации района Петербурга задержан при получении взятки

В Петербурге полиция задержала замглавы администрации Василеостровского района

В Петербурге полиция задержала заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова при получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении него следователи завели уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас решается вопрос об избрании Родионову меры пресечения.

Чиновник отвечает за регулирование ЖКХ и строительства в Василеостровском районе. В правоохранительные органы на него пожаловался глава коммерческой организации, который заявил, что Родионов потребовал взятку за общее покровительство и лоббирование интересов компании.

По версии следствия, с января по апрель 2024 года задержанный неоднократно встречался с бизнесменом для обсуждения размера взятки. В результате они договорились о передаче чиновнику шести миллионов 750 тысяч рублей, по 750 тысяч рублей ежемесячно до конца 2024 года. 11 апреля в рамках оперативно-разыскного мероприятия предприниматель передал Родионову 30 тысяч рублей, а также муляж денег на сумму один миллион 470 тысяч рублей. В этот момент он и был задержан.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали главу департамента строительства Самары Василия Чернова при получении взятки в размере шести миллионов рублей.