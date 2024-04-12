Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 12 апреля 2024Силовые структуры

Заместитель главы администрации района Петербурга задержан при получении взятки

В Петербурге полиция задержала замглавы администрации Василеостровского района

Фото: PreciousJ / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге полиция задержала заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова при получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении него следователи завели уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас решается вопрос об избрании Родионову меры пресечения.

Чиновник отвечает за регулирование ЖКХ и строительства в Василеостровском районе. В правоохранительные органы на него пожаловался глава коммерческой организации, который заявил, что Родионов потребовал взятку за общее покровительство и лоббирование интересов компании.

По версии следствия, с января по апрель 2024 года задержанный неоднократно встречался с бизнесменом для обсуждения размера взятки. В результате они договорились о передаче чиновнику шести миллионов 750 тысяч рублей, по 750 тысяч рублей ежемесячно до конца 2024 года. 11 апреля в рамках оперативно-разыскного мероприятия предприниматель передал Родионову 30 тысяч рублей, а также муляж денег на сумму один миллион 470 тысяч рублей. В этот момент он и был задержан.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали главу департамента строительства Самары Василия Чернова при получении взятки в размере шести миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Экс-глава завода арестован и просился в Россию

      Москвичка застала съевшего мухомор сына-подростка на окне под галлюцинациями

      Бывший президент Филиппин призвал страну свернуть с «пагубного пути» США

      В Кремле напомнили об одном мешающем началу переговоров с Киевом обстоятельстве

      Компанией Гарика Харламова заинтересовались приставы

      Ученые вырастили хрящи для человеческого лица

      Выход на российский рынок новых зарубежных брендов замедлится

      Российские регионы получат миллиарды рублей на развитие одной сферы

      Невзоров стал фигурантом уголовного дела за нарушение закона об иноагентах

      Новым замглавы МИД Украины стал помощник главы офиса Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше