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03:53, 16 апреля 2024Россия

В России назвали идею Макрона о перемирии на Олимпийских играх несостоятельной

Слуцкий: идеи Макрона о перемирии подтверждают несостоятельность политики Запада
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Идея президента Франции Эммануэля Макрона добиться перемирия на время Олимпийских игр в Париже без попыток перестать поддерживать Киев подтверждает несостоятельность политики Запада. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

По словам депутата, желание Макрона подтверждает несостоятельность политики Запада, которая губительна во всем — от экономики до спорта.

Слуцкий отметил, что вовлеченность Парижа в конфликт на Украине «бьет бумерангом и чревато последствиями». Он напомнил, что по данным Минобороны РФ за март, на стороне Киева воюют более 350 французских наемников.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оскорбил Макрона после его заявления о разнице условий участия Израиля и России в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Марина Совина
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