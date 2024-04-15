Олимпийский чемпион из России назвал Макрона ублюдком

Олимпийский чемпион по хоккею Кожевников оскорбил президента Франции Макрона

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о разнице условий участия Израиля и России в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Кожевников назвал политика ублюдком и педерастом. «Даже сказать больше нечего!» — добавил он.

Ранее 15 апреля Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпийских играх-2024. Он заявил, что Израиль, в отличие от России, не является нападающей стороной.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.