Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 7-й матч
Аталанта
Сегодня
21:45 (Мск)
Верона
Италия - Серия А|32-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Екатерина Александрова
Завтра
11:00 (Мск)
Онс Жабер
Штутгарт
Людмила Самсонова
Завтра
11:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Штутгарт
18:23, 15 апреля 2024Спорт

Олимпийский чемпион из России назвал Макрона ублюдком

Олимпийский чемпион по хоккею Кожевников оскорбил президента Франции Макрона
Александр Кожевников

Александр Кожевников. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о разнице условий участия Израиля и России в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Кожевников назвал политика ублюдком и педерастом. «Даже сказать больше нечего!» — добавил он.

Ранее 15 апреля Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпийских играх-2024. Он заявил, что Израиль, в отличие от России, не является нападающей стороной.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?

      Появились подробности о хранившей в московском офисе украинский дрон компании

      Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

      Продюсер популярного шоу на ТНТ пожаловался на нытье участниц

      Девушка съела крокодила и едва не лишилась зрения из-за редкого паразита

      60-летняя Лолита снялась в интервью без макияжа

      Начался суд над Трампом по делу о подкупе порноактрисы

      В ЦБ раскрыли способ борьбы с ростом цен в России

      СБУ задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью»

      Раскрыт статус жены популярного российского блогера по его уголовному делу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше