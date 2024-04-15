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12:38, 15 апреля 2024Спорт

Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпиаде

Макрон о допуске на Игры: Израиль, в отличие от России, не нападающая сторона

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит RMC Sport.

Макрон заявил, что Израиль, в отличие от России, не является нападающей стороной. «Израиль стал жертвой террористической атаки и реагирует на нее», — объяснил он.

Ранее член парламента Франции Эдуард Бенар призвал отстранить Израиль от Олимпиады. С таким же предложением выступил левый коалиционный блок Испании Sumar.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

В Международном олимпийском комитете заявили, что израильские спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Санкции к российским атлетам в организации объяснили началом СВО во время Олимпиады и Паралимпиады 2022 года, когда действовало олимпийское перемирие.

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      Дарья Коршунова
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