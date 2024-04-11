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14:42, 11 апреля 2024Спорт

Еще одна страна призвала отстранить Израиль от Олимпийских игр

В Испании призвали МОК отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Левый коалиционный блок Испании Sumar выступил с предложением отстранить Израиль от Олимпийских игр. Обращение опубликовано в соцсети X.

В Sumar заявили, что зарегистрировали парламентскую резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) об исключении Израиля из числа участников следующих Олимпийских и Паралимпийских игр. «Совершается геноцид, и, пока это продолжается, неприемлемо, чтобы Израиль участвовал в этом мирном мероприятии», — отмечено в сообщении.

Ранее с подобным предложением выступила еще одна европейская страна, Франция. Член французского парламента Эдуард Бенар написал письмо министру спорта страны Амели Удеа-Кастере и обратил ее внимание на просьбу более 300 палестинских спортивных клубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из олимпийского движения.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Страна назвала нападение войной и 10 октября начала наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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