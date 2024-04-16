Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 16 апреля 2024Экономика

В России резко выросло число премиальных моделей машин из Китая

«Открытие»: число премиум моделей машин из КНР в России выросло почти в 4,2 раза

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

По итогам марта 2024 года число премиальных китайских моделей машин на российском рынке выросло почти в 4,2 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигло уровня в 46 штук. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков банка «Открытие», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты уточнили, что за первый месяц весны реализовали в общей сложности 14 736 единиц подобных автомоделей. В сравнении с февралем число китайских премиум-моделей в России увеличилось на 33 процента.

Для сравнения, в марте 2023-го подобных марок насчитывалось 11 штук, а их продажи едва превысили отметку в 3,7 тысячи единиц. Таким образом, за год их реализация выросла почти в 4 раза, резюмировали аналитики.

Эксперты связали резкий прирост продаж подобных моделей из КНР в России с рядом факторов. К числу основных они отнесли сложность приобретения престижных марок из Европы, Японии, Южной Кореи и США на фоне их высокой стоимости, а также ажиотажный спрос на китайские аналоги перед повышением цен на весь параллельный импорт с 1 апреля 2024 года.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило об увеличении импорта китайских автомобилей в Россию на 258 процентов по итогам 2023 года. За 12 месяцев объемы отгрузки выросли до 22,52 миллиарда долларов в денежном выражении, хотя в 2022-м составляли 6,28 миллиарда.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В России сбили украинский «шар-террорист». Как их используют для атак на мирных жителей?

      ФСБ выдворила из страны собиравшую сведения о российских войсках украинку

      В России прокомментировали расследование покушения на Шария в Испании

      Россиянам посоветовали покупать один тип жилья

      Кологривый прокомментировал свой арест из-за дебоша в баре

      Российский педагог отправила за рубеж прицелы для оружия под предлогом сувениров

      Российская пенсионерка отделалась условным сроком после поджога будки на выборах

      Бивол прокомментировал пропуск российскими боксерами Олимпийских игр-2024

      Найдена формула успешных переговоров между Россией и Украиной

      Пенсионерку сбили сразу две машины в центре Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше