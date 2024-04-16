В России резко выросло число премиальных моделей машин из Китая

«Открытие»: число премиум моделей машин из КНР в России выросло почти в 4,2 раза

По итогам марта 2024 года число премиальных китайских моделей машин на российском рынке выросло почти в 4,2 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигло уровня в 46 штук. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков банка «Открытие», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты уточнили, что за первый месяц весны реализовали в общей сложности 14 736 единиц подобных автомоделей. В сравнении с февралем число китайских премиум-моделей в России увеличилось на 33 процента.

Для сравнения, в марте 2023-го подобных марок насчитывалось 11 штук, а их продажи едва превысили отметку в 3,7 тысячи единиц. Таким образом, за год их реализация выросла почти в 4 раза, резюмировали аналитики.

Эксперты связали резкий прирост продаж подобных моделей из КНР в России с рядом факторов. К числу основных они отнесли сложность приобретения престижных марок из Европы, Японии, Южной Кореи и США на фоне их высокой стоимости, а также ажиотажный спрос на китайские аналоги перед повышением цен на весь параллельный импорт с 1 апреля 2024 года.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило об увеличении импорта китайских автомобилей в Россию на 258 процентов по итогам 2023 года. За 12 месяцев объемы отгрузки выросли до 22,52 миллиарда долларов в денежном выражении, хотя в 2022-м составляли 6,28 миллиарда.