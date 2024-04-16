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20:00, 16 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина перестал подавать признаки жизни при задержании

МВД проводит проверку из-за смерти мужчины при задержании в Ростовской области

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ростовской области мужчина во время задержания перестал подавать признаки жизни, МВД проводит проверку. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧП произошло на хуторе Апаринский Усть-Донецкого района. Туда были вызваны полицейские из-за агрессивного нарушителя общественного порядка на улице Гагарина. Мужчина попытался скрыться, и тогда силовики применили к нему физическую силу, но он продолжал оказывать сопротивление.

Полицейские решили использовать специальные средства, чтобы угомонить его, но у него пошла пена изо рта. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла его спасти.

Внешний осмотр не выявил у мужчины видимых телесных повреждений, тем не менее назначена экспертиза. Служебная проверка проводится в отношении сотрудников полиции, которые задерживали правонарушителя.

15 апреля сообщалось, что в Шатуре следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя сотрудниками МВД. Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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      Любовь Ширижик
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