В российском регионе ребенок застрял на железнодорожном мосту

В Тосненском районе Ленобласти ребенок застрял на железнодорожном мосту

В Тосненском районе Ленинградской области ребенок застрял на железнодорожном мосту — нога мальчика попала в ловушку из металлических прутьев. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, к месту происшествия отправили спасателей. Освободить школьника в Ленобласти удалось, разжав части конструкции с помощью гидравлического инструмента. Ребенок отделался легким испугом.

Медицинская помощь несовершеннолетнему не понадобилась.

До этого сообщалось, что в петербургском поселке Песочный 11-летний школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы.

Пострадавший пятиклассник растет в семье из шести детей с отцом-священнослужителем и матерью-домохозяйкой.