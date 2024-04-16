В СНБО Украины объяснили причины атак БПЛА по российским НПЗ

Глава СНБО Литвиненко: атаки БПЛА на Россию необходимы, чтобы давить на Путина

Удары беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) необходимы, чтобы давить на общество и президента России Владимира Путина. Так причину украинских атак дронами объяснил в разговоре с The Economist секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко.

«Во-первых, это ограничивает его [Путина] пространство для маневра, а во-вторых, это помогает убедить российское общество и элиты в том, что продолжение конфликта обходится дороже, чем ее прекращение», — заявил глава СНБО.

Он добавил, что призывы Вашингтона к Киеву отказаться от подобных атак контрпродуктивны.

Ранее на просьбу Соединенных Штатов прекратить атаковать НПЗ на российских территориях ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что каждый выживает как может, и предложил прекратить атаки в обмен на передачу союзниками нескольких систем противовоздушной обороны Patriot.

