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09:30, 16 апреля 2024Мир

В США заявили об ощущении Россией и Ираном слабости Запада

Sky News: Россия и Иран чувствуют слабость Запада из-за Украины и Израиля

Фото: Vahid Salemi / AP

Россия и Иран чувствуют слабость Запада из-за неспособности своевременно реагировать на конфликты на Украине и в секторе Газа. Об этом заявил редактор по обороне и безопасности Дебора Хейнс, передает Sky News.

В частности, отмечается решительность иранских властей из-за отсутствия помощи Запада Украине. «Именно поэтому Иран, Россия и Китай ощущают слабость Запада, который сейчас расколот между двумя войнами», — приводит автор слова дипломатического источника.

Также подчеркивается, что эскалация между Израилем и Ираном во многом произошла из-за нежелания стран Запада инвестировать большие средства в перевооружение и оказание помощи. Автор резюмирует, что призывы лидеров данных стран не допускать эскалации ситуации не имеют особого веса и не приводят к реальным результатам.

Ранее стало известно, что США открестились от нанесения удара по Ирану, предупредив Израиль, что в случае ответных действий в отношении исламской республики еврейское государство будет действовать в одиночку. Подобное решение объясняется недовольством Вашингтона из-за операции в секторе Газа и возможного начала боевых действий в городе Рафах.

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      Максим Габриелян
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