США открестились от помощи Израилю в случае удара по Ирану

АВС News: США предупредили, что не помогут Израилю в случае удара по Ирану

США открестились от нанесения удара по Ирану, предупредив Израиль, что в случае ответных действий в отношении исламской республики еврейское государство будет действовать в одиночку, сообщает АВС News.

Один из источников телекомпании уточнил, что Вашингтон не намерен вести наступательные действия против Тегерана, чтобы не допустить провокации более масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Другой источник рассказал, что соответствующее послание было передано непосредственно высшим должностным лицам Израиля.

Телеканал отметил, что нежелание Соединенных Штатов поддерживать одного из самых близких союзников выглядит странно, однако это объясняется недовольством США проводимыми еврейским государством действиями в секторе Газа.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану.