В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма

В суд поступило дело ученого РАН Абрамова о финансировании экстремизма

В суд поступило дело российского ученого, члена-корреспондента РАН специалиста в области системного программирования и информационных технологий, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) по делу о финансировании экстремизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд», — уточнили в облсуде. Там добавили, что заседание пока не назначено.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Ленинский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайство о помещении Абрамова в психбольницу минимум на три недели для проведения экспертизы.

Ученого обвиняют по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Следствие считает, что фигурант переводил деньги одной из запрещенных в России организаций. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы

