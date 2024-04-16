Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:02, 16 апреля 2024Силовые структуры

В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма

В суд поступило дело ученого РАН Абрамова о финансировании экстремизма

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В суд поступило дело российского ученого, члена-корреспондента РАН специалиста в области системного программирования и информационных технологий, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) по делу о финансировании экстремизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд», — уточнили в облсуде. Там добавили, что заседание пока не назначено.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Ленинский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайство о помещении Абрамова в психбольницу минимум на три недели для проведения экспертизы.

Ученого обвиняют по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Следствие считает, что фигурант переводил деньги одной из запрещенных в России организаций. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Опасность крупной ядерной аварии остается». МАГАТЭ призвало немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

      Звезда OnlyFans рассказала о самой странной просьбе подписчика

      Россиянам посоветовали не ждать «лучшего момента» для покупки квартиры

      Порнозвезда рассказала о влечении к пенсионерам

      В США загорелся завод артиллерийских боеприпасов

      В России назвали идею Макрона о перемирии на Олимпийских играх несостоятельной

      В США раскрыли последствия возможного поражения Украины

      Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии тяжелых вооружений на ЗАЭС

      Байден поблагодарил Прагу за «поддержку народом Чехословакии» Киева

      Гросси описал опасность аварии на ЗАЭС словами «радиация не знает границ»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше