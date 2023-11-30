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11:50, 30 ноября 2023Силовые структуры

Суд рассмотрит ходатайство о помещении в психбольницу члена-корреспондента РАН

В Ярославле рассмотрят ходатайство о помещении в психбольницу ученого Абрамова

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Ленинский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайство о помещении в психбольницу 66-летнего специалиста в области системного программирования и информационных технологий, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) минимум на три недели для проведения экспертизы. Об этом сообщает РБК.

Дело будут рассматривать в закрытом режиме.

Ученого обвиняют по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Следствие считает, что фигурант переводил деньги одной из запрещенных в России организаций. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

С 2003 по 2022 год доктор физико-математических наук Абрамов возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, а затем был его главным научным сотрудником. Ученый имеет награду «За заслуги в науке», получал премии от РАН, правительства РФ, Национальной академии наук Беларуси. Абрамов также является соучредителем нескольких фирм, работающих в сфере предоставления IT-услуг.

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      Екатерина Кашурникова
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