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08:58, 16 апреля 2024Бывший СССР

В украинском городе сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По словам представителя местных властей, были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. Какие именно объекты пострадали, не уточняется.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области Украины. Попадание по объекту в Староконстантинове, предположительно, произошло в 3 часа ночи.

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      Алевтина Запольская
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