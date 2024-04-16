В украинской армии раскрыли коррупцию на сотни миллионов долларов

Минобороны Украины выявило коррупционные нарушения на сотни миллионов долларов

Махинации с «боевыми» выплатами и воровство гуманитарной помощи стали наиболее коррумпированными сферами в Вооруженных силах Украины (ВСУ), они привели к потере огромной части военного бюджета. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Юрий Джигир, пишет «Страна.ua».

По словам чиновника, в 2023 году аудиторы выявили потери как минимум на 10 миллиардов гривен (около 250 миллионов долларов). «[Они] прежде всего были допущены из-за включения в приказы командиров воинских частей на выплату дополнительного вознаграждения (...) военнослужащим, которые фактически задачи по непосредственному участию в боевых действиях не выполняли», — объяснил Джигир.

Также он рассказал, что в прошедшем году проверяющие выявили как минимум три тысячи случаев, когда предназначавшаяся частям гуманитарная помощь не поступала в войска. Потери ресурсов армии составили 1,3 миллиарда гривен (около 33 миллионов долларов).

Замминистра подчеркнул, что это составляет примерно треть от всего объема гуманитарной помощи для ВСУ.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло еще одну коррупционную схему в Министерстве обороны. Она была связана с закупками продуктов питания по завышенным в два-три раза ценам.