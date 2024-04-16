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18:12, 16 апреля 2024Мир

В Великобритании вышли мемуары Лиз Трасс

Вышли мемуары экс-премьера Британии Лиз Трасс «Десять лет на спасение Запада»

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

В Великобритании вышла книга мемуаров бывшего премьер-министра Лиз Трасс под названием «Десять лет на спасение Запада». Об этом сообщает The Guardian.

В своей книге Трасс подробно описывает свой небольшой срок пребывания на посту премьер-министра Великобритании, который составил 49 дней. В частности, мемуары рассказывают о трудностях жизни в резиденции на Даунинг-стрит, о реакции Трасс на отставку ее предшественника Бориса Джонсона, а также об уходе из жизни королевы Елизаветы II, которой не стало на второй день пребывания Трасс в должности премьер-министра.

Свою книгу экс-премьер Британии посвятила «соратникам-консерваторам, верящим в нашу страну и наш образ жизни и разделяющим мое разочарование тем, что происходит в нашей политике и госуправлении».

Ранее Трасс назвала страны Запада обреченными из-за усиления в них левых политических сил.

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      Елизавета Мытарева
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