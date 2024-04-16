В ВСУ пожаловались на отсутствие паритета в боях за Часов Яр

Замкомбата ВСУ Маляревич: Киев испытывает трудности в боях за Часов Яр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности в боях за Часов Яр из-за отсутствия паритета с российской армией. Об этом сообщил замкомандира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич, передает украинский телеканал Espreso.

«Понимаем, что очень важно не допустить прорыва противника к Часову Яру, но вы видите, что происходит. Паритета точно нет, очень тяжело», — пояснил он.

По словам замкомбата, Российская армия в шесть раз превосходит ВСУ по количеству артиллерии и в два раза — по количеству беспилотников.

Ранее украинский аналитический портал DeepState сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись еще на 1,5 километра к территории города Часов Яр. Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав видеозаписи боев, опубликованные командованием ВСУ.