В Южной Корее во второй раз отменили шоу с участием балета Большого театра
В Южной Корее во второй раз отменили балетное шоу с участием артистов Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что представление должно было пройти с 16 по 18 апреля на концертной площадке Sejong Center в Сеуле и было отменено за день до премьеры.
Изначально организаторы шоу пригласили к участию 12 артистов Большого театра, а затем решили сократить количество российских танцоров. Это не устроило руководителей концертной площадки.
В марте сообщалось, что спектакль Modanse с примой Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле также отменен.
О том, что мероприятие нужно отменить, заявило посольство Украины в Сеуле. Российское посольство в Южной Корее выражало надежду, что «корейские власти не пойдут на требования украинцев и европейцев и не откажутся от приезда Большого театра и примы-балерины театра Светланы Захаровой».
Захарова должна была выступать в Сеуле 17-21 апреля.