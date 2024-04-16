В Южной Корее во второй раз отменили шоу с участием балета Большого театра

Шоу с участием балета Большого театра в Южной Корее отменили за день до премьеры

В Южной Корее во второй раз отменили балетное шоу с участием артистов Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что представление должно было пройти с 16 по 18 апреля на концертной площадке Sejong Center в Сеуле и было отменено за день до премьеры.

Изначально организаторы шоу пригласили к участию 12 артистов Большого театра, а затем решили сократить количество российских танцоров. Это не устроило руководителей концертной площадки.

В марте сообщалось, что спектакль Modanse с примой Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле также отменен.

О том, что мероприятие нужно отменить, заявило посольство Украины в Сеуле. Российское посольство в Южной Корее выражало надежду, что «корейские власти не пойдут на требования украинцев и европейцев и не откажутся от приезда Большого театра и примы-балерины театра Светланы Захаровой».

Захарова должна была выступать в Сеуле 17-21 апреля.