Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:08, 15 марта 2024Мир

В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль с примой Большого театра

В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль с примой Большого Захаровой
Светлана Захарова

Светлана Захарова. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль Modanse с примой Большого театра Светланы Захаровой. Сообщение об отмене опубликовано на сайте Сеульского центра искусств.

Отмечается, что зрителям будут возвращены деньги за купленные билеты. Причиной названа забота о безопасности зрителей и артистов.

О том, что мероприятие нужно отменить, заявило посольство Украины в Сеуле. Российское посольство в Южной Корее выражало надежду, что «корейские власти не пойдут на требования украинцев и европейцев не откажутся от приезда Большого театра и примы-балерины театра Светланы Захаровой».

Захарова должна была выступать в Сеуле 17-21 апреля. 16-18 апреля в столице Южной Кореи также пройти несколько выступлений Большого театра, против них также протестуют украинцы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон ответил Путину на слова о ядерном оружии. Как в мире отреагировали на готовность Москвы к ядерной войне?

      Режим опасности атаки беспилотников в российском регионе продлился всю ночь

      В Германии рассказали о страхе Шольца

      В российском регионе ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом

      Популярная 21-летняя модель обнажила грудь на фото для журнала

      Минобороны заявило о перехвате пяти БПЛА и двух снарядов «Града» над Россией

      Водителям дали советы по выбору летней резины

      Российская пенсионерка пошла за пирожными и забыла в магазине миллион рублей

      В России назвали причину кризиса отношений с Западом

      В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль с примой Большого театра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше