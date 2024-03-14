В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль с примой Большого театра

В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль с примой Большого Захаровой

В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль Modanse с примой Большого театра Светланы Захаровой. Сообщение об отмене опубликовано на сайте Сеульского центра искусств.

Отмечается, что зрителям будут возвращены деньги за купленные билеты. Причиной названа забота о безопасности зрителей и артистов.

О том, что мероприятие нужно отменить, заявило посольство Украины в Сеуле. Российское посольство в Южной Корее выражало надежду, что «корейские власти не пойдут на требования украинцев и европейцев не откажутся от приезда Большого театра и примы-балерины театра Светланы Захаровой».

Захарова должна была выступать в Сеуле 17-21 апреля. 16-18 апреля в столице Южной Кореи также пройти несколько выступлений Большого театра, против них также протестуют украинцы.