Полицейские поймали семерых подростков за избиение прохожих в российском городе

МВД задержало 7 подростков, избивавших прохожих в Липецке

В Липецке сотрудники полиции задержали семерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, которые избивали прохожих на улицах, снимали нападения на видео и выкладывали ролики в интернет. Об «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

О противоправной деятельности несовершеннолетних полицейские узнали в ходе мониторинга сети, где появились ролики с избиениями людей. За сутки силовики установили личности нападавших. В ведомстве предоставили оперативное видео с ними. На кадрах видны подростки в отделе полиции, они приносят извинения пострадавшим. Также показаны ролики избиений прохожих.

В полиции находятся два заявления от потерпевших. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

15 апреля сообщалось, что в подмосковном Железнодорожном группа подростков три года терроризирует младших школьников, вымогает у них деньги и избивает. Следователи возбудили уголовное дело.