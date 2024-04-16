Во Франции назвали приглашение России в Нормандию плохой новостью для Зеленского

Лидер партии Филиппо: приглашение РФ в Нормандию — плохая новость для Украины

Приглашение российской делегации на годовщину высадки союзников в Нормандии является плохой новость для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Россия — страна, которая понесла самые большие потери в борьбе с нацистской Германией. Давайте уважать историю и погибших! Это не понравится Зеленскому и НАТО», — написал политик, добавив, что Киев и западные страны будут в этом вопросе оказывать давление на французского лидера Эммануэля Макрона.

Ранее стало известно, что Париж может пригласить Россию на празднование восьмидесятой годовщины высадки союзников в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны.