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08:50, 16 апреля 2024Экономика

Военные конфликты США объяснили попыткой спасти экономику страны

Володин: США создают новые военные конфликты в попытке отсрочить дефолт

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США продолжают разжигать новые военные конфликты по всему миру, чтобы спасти экономику страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету», — сказал он. Володин напомнил, что дефицит американского бюджета, по данным Минфина США, составил в марте 236 миллиардов долларов. Более четверти всех расходов бюджета США финансируется за счет заимствований, в основном — у других стран, объяснил он. При этом американский госдолг превысил 34,65 триллиона долларов, а его отношение к ВВП страны подскочило со 107,2 до 131,5 процента за последние четыре года.

По мнению председателя Госдумы, США «привыкли решать свои проблемы за чужой счет». В попытке отсрочить неминуемый дефолт, страна создает все новые и новые конфликты, подчеркнул он. По словам Володина, США развязали войну на Украине для сохранения собственной гегемонии, принеся при этом в жертву экономику Евросоюза. «Этого оказалось недостаточно.
Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», — добавил он.

Ранее американская Счетная палата спрогнозировала, что при сохранении текущих темпов доходов и трат госдолг США будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200 процентов от национального ВВП. Как уточнили в ведомстве, правительству США в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория. По мнению специалистов, она создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы.

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