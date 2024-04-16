Военный с отрезанным женой пенисом объяснил их ссору отравлением химикатами

Военному из США, которому жена отрезала пенис, ампутировали пальцы на ногах

В США военный с отрезанным женой пенисом лишился пальцев ног из-за химикатов. Об этом сообщает People.

Бывший морской пехотинец Джон Уэйн Боббит прославился 30 лет назад по вине жены, Лорены Боббит, которая отрезала ему половой орган кухонным ножом. Женщина сделала это ночью, пока он спал. После Лорена Боббит села в машину и какое-то время ездила по округе, прежде чем выбросить отрезанный пенис из окна. Впоследствии полицейским удалось его найти, после чего орган успешно пришили обратно.

Лорену Боббит судили и оправдали, судья пришел к выводу, что причиной ее поступка было временное помешательство. Сам Боббит неоднократно участвовал в телепередачах и даже снялся в нескольких порнофильмах. В недавнем интервью он объяснил ссоры с женой и последующий инцидент отравлением химикатами на военной базе, где он служил. По его словам, отравление повлияло на его поведение и отношение к супруге.

У бывшего морского пехотинца некоторое время назад была диагностирована токсическая периферическая полинейропатия, связанная с пребыванием на военной базе Кэмп-Лежен в Северной Каролине в 1980-х годах, когда вода на базе была сильно загрязнена. Болезнь привела к повреждению нервов, остеомиелиту, костной инфекции и язвам. В результате мужчина перенес несколько операций и потерял пальцы на ногах. Последние пальцы ампутировали в начале 2024 года.

Джон носит протезы и хромает. Из-за повреждения нервов у него нет никаких ощущений в ногах. Раньше он был водителем, но теперь не может работать.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии, лишившийся пениса в результате нападения партнерши, вернулся к ней и возложил вину за произошедшее на себя. По его словам, если бы он не изменил возлюбленной с ее племянницей, преступления бы не случилось.