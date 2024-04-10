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02:00, 10 апреля 2024Из жизни

Мужчина вернулся к отрезавшей ему пенис партнерше

Фото: Katarina Miloševic / Unsplash

Житель Бразилии, лишившийся пениса в результате нападения партнерши, вернулся к ней и возложил вину за произошедшее на себя. Об этом сообщает Daily Star.

В декабре 2023 года 39-летний Жилберту Ногейра де Оливейра подвергся нападению партнерши, 34-летней Дайян дос Сантос Фариас. Женщина совершила преступление, чтобы отомстить бойфренду за измену с 15-летней племянницей. Фариас заманила мужчину в постель, привязала его руки и ноги к кровати под предлогом сексуальных игр, а затем достала бритвенное лезвие и отрезала им пенис. Закончив, она сфотографировала отсеченный орган и смыла его в унитаз, чтобы де Оливейра не смог его пришить.

После этого Фариас пришла в полицейский участок и созналась в содеянном. Ее арестовали и поместили под стражу. Отмечается, что де Оливейра быстро простил партнершу, а в марте принял решение возобновить с ней отношения, несмотря на то, что в настоящее время она находится в тюрьме в ожидании суда. Женщина извинилась перед бойфрендом за содеянное и заявила, что прощает его за измену. «Мы начнем новую жизнь, когда выйдем отсюда», — заявила она.

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Пострадавший сказал, что давно простил возлюбленную, и даже предложил 40 тысяч бразильских реалов, (737 тысяч рублей), чтобы оплатить ей защиту в суде. Отмечается, что Фариас грозит максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. «Если бы я мог, поверь мне, я бы поменялся с тобой местами. Любовь к тебе значит для меня гораздо больше, чем трагедия, которая с нами произошла», — признался он.

Де Оливейра также считает, что именно он виноват в произошедшем. По его словам, если бы он не изменил Фариас с ее племянницей, преступления бы не случилось.

Ранее сообщалось, что жительница Испании отрезала половой орган начальнику, который также был ее любовником. Женщину вскоре арестовали.

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      Алиса Удовик
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