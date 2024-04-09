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05:01, 9 апреля 2024Из жизни

Женщина отрезала начальнику пенис

Фото: PxHere

В Испании женщина отрезала половой орган начальнику, который также был ее любовником. Об этом пишет Marca.

В мае 2021 года женщина, чье имя не называют, пошла с любовником в бар. К тому времени пара состояла в романтических отношениях около четырех лет. После ужина они решили продолжить вечер в более интимной обстановке. В какой-то момент обвиняемая завязала жертве глаза, объяснив это тем, что стесняется заниматься оральным сексом, когда на нее смотрят. После этого она взяла нож и отсекла мужчине пенис.

Женщину вскоре арестовали. Во время допроса она заявила, что сексуальный акт начался без ее согласия, а ее действия были самозащитой. Прокурор отверг эти объяснения и потребовал приговорить ее к десяти годам тюрьмы. Кроме того, женщине, вероятно, запретят приближаться к жертве ближе, чем на 250 метров.

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      Алиса Дмитриева
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