Женщина отрезала начальнику пенис

В Испании женщина отрезала половой орган начальнику, который также был ее любовником. Об этом пишет Marca.

В мае 2021 года женщина, чье имя не называют, пошла с любовником в бар. К тому времени пара состояла в романтических отношениях около четырех лет. После ужина они решили продолжить вечер в более интимной обстановке. В какой-то момент обвиняемая завязала жертве глаза, объяснив это тем, что стесняется заниматься оральным сексом, когда на нее смотрят. После этого она взяла нож и отсекла мужчине пенис.

Женщину вскоре арестовали. Во время допроса она заявила, что сексуальный акт начался без ее согласия, а ее действия были самозащитой. Прокурор отверг эти объяснения и потребовал приговорить ее к десяти годам тюрьмы. Кроме того, женщине, вероятно, запретят приближаться к жертве ближе, чем на 250 метров.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Херне, земля Северный Рейн-Вестфалия, собака предположительно откусила и проглотила пенис хозяина. Прибывшие в дом из-за жалоб на лай полицейские обнаружили на месте происшествия стонущего от боли 66-летнего мужчину со свежей раной в промежности и небольшую собаку размером примерно с джек-рассел-терьера.