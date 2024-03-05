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07:32, 5 марта 2024Из жизни

Собачка откусила и проглотила пенис хозяина

Daily Mirror: в Германии собака откусила и проглотила пенис 66-летнего мужчины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

В немецком городе Херне, земля Северный Рейн-Вестфалия, собака предположительно откусила и проглотила пенис хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел 27 февраля. Соседи пострадавшего не выдержали лая, который доносился из его дома в два часа ночи, и вызвали полицию. Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия стонущего от боли 66-летнего мужчину со свежей раной в промежности и небольшую собачку размером примерно с джек-рассел-терьера.

У пострадавшего отсутствовал пенис. Сотрудникам полиции не удалось найти в доме ни сам исчезнувший орган, ни орудие, которым его могли отрезать. Поскольку мужчину немедленно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, он не успел объяснить, что случилось.

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В полиции подозревают, что виновником происшествия была собака. «Одна из гипотез, разумеется, заключается в том, что собака, которая была величиной примерно с джек-рассела, откусила пенис и съела его. В этом случае рана — это место укуса, — рассказал полицейский инспектор Франк Леманис. — Но не исключены также несчастный случай при сексе или преступление».

Ранее в Перу ссора на почве ревности закончилась тем, что женщина отрезала партнеру пенис. Пара из города Чота поссорилась накануне Дня святого Валентина из-за того, что мужчина вернулся домой пьяным.

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      Олег Парамонов
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