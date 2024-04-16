Волочкова вспомнила о бездомной жизни

Балерина Волочкова рассказала, что оказалась бездомной в 17 лет

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как оказалась бездомной, будучи подростком. Об этом она рассказала в беседе с гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой, ролик доступен на YouTube.

«Я его [дом] сама купила. Но иногда мне люди начинают с сарказмом говорить, что вот она кичится своим домом, она кичится своим "майбахом"! Люди, я знаю, что такое жить вообще без квартиры», — рассказала Волочкова.

Балерина вспомнила, как родители решили продать двухкомнатную квартиру на окраине города, когда ей было 17 лет. Также они заложили гараж с дальнейшей целью купить небольшую недвижимость напротив Мариинского театра.

После этого бандиты напали на риелтора и ограбили его, в результате чего семья балерины осталась без денег и квартиры. По словам артистки, тогда им помог Олег Виноградов, который на тот момент был руководителем Мариинского театра. Он предложил семье пожить в комнате своей квартиры.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему она решила не ходить на «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор».