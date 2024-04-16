Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 16 апреля 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили скорую с минометным расчетом ВСУ на борту

Сальдо: ВС РФ поразили машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили машину скорой помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозившую на борту минометный расчет и группу операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наша воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная скорая огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем», — говорится в сообщении.

Политик отметил, что использование машин скорой помощи в таких целях является военным преступлением.

Ранее Сальдо рассказал о новом порядке расквартирования солдат ВСУ в Херсоне. По его словам, назначенные Киевом местные власти разрешили украинским бойцам селиться в пустующих квартирах мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Что изменится?

      Израиль понадеялся на конец «обмена ударами» после ответа на атаки Ирана

      На московском заводе по производству ракет произошел пожар

      Росгвардейцы обнаружили в ДНР полевой склад ВСУ с артиллерийскими снарядами

      Спасение повисшего на арматуре в России редкого животного попало на видео

      Российского бармена арестовали за нелегальный бизнес на Пангане

      В ОДКБ сообщили о планах НАТО вывести из строя коммуникации Союзного государства

      Чемпионат России по плаванию выиграла 15-летняя спортсменка

      Стало известно о наследстве певца Кунгурова

      Анна Семенович раскрыла вес своей груди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше