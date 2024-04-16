ВС России уничтожили скорую с минометным расчетом ВСУ на борту

Сальдо: ВС РФ поразили машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет ВСУ

Российские военные уничтожили машину скорой помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозившую на борту минометный расчет и группу операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наша воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная скорая огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем», — говорится в сообщении.

Политик отметил, что использование машин скорой помощи в таких целях является военным преступлением.

Ранее Сальдо рассказал о новом порядке расквартирования солдат ВСУ в Херсоне. По его словам, назначенные Киевом местные власти разрешили украинским бойцам селиться в пустующих квартирах мирных жителей.