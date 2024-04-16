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13:50, 16 апреля 2024Бывший СССР

Бойцам ВСУ в Херсоне разрешили селиться в квартирах мирных жителей

Сальдо: власти Херсона разрешили бойцам ВСУ селиться в квартирах мирных жителей

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Глава военной администрации подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона Александр Прокудин разрешил солдатам украинской армии селиться в квартирах мирных жителей. Об этом в Telegram рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Областной гауляйтер Прокудин разрешил украинским боевикам и иностранным наемникам селиться в оставленных жителями квартирах в центре города. Правда, символически предупредил, чтобы не мародерили», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в действительности бойцы ВСУ часто разграбляют хозяйское имущество.

Ранее Сальдо рассказал о подготовке солдат украинской армии к уличным боям в Херсоне. По его словам, ВСУ также активно на подступах к городу строит укрепления, блокпосты и баррикады.

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      Глеб Палехов
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