Бойцам ВСУ в Херсоне разрешили селиться в квартирах мирных жителей

Сальдо: власти Херсона разрешили бойцам ВСУ селиться в квартирах мирных жителей

Глава военной администрации подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона Александр Прокудин разрешил солдатам украинской армии селиться в квартирах мирных жителей. Об этом в Telegram рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Областной гауляйтер Прокудин разрешил украинским боевикам и иностранным наемникам селиться в оставленных жителями квартирах в центре города. Правда, символически предупредил, чтобы не мародерили», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в действительности бойцы ВСУ часто разграбляют хозяйское имущество.

Ранее Сальдо рассказал о подготовке солдат украинской армии к уличным боям в Херсоне. По его словам, ВСУ также активно на подступах к городу строит укрепления, блокпосты и баррикады.