Губернатор Сальдо сообщил, что ВСУ готовят Херсон к уличным боям

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) подконтрольного им Херсона к уличным боям. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

«Противник строит укрепления, блокпосты, баррикады. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки. Также под оборону приспособлены позиции в многоквартирных домах», — уточнил собеседник агентства. Сальдо добавил, что российские военные осведомлены об этом.

Ранее Сальдо прокомментировал возможность распада Украины. По его мнению, распад государства является вероятным развитием событий. Как указал губернатор Херсонской области, после завершения президентских выборов и победы Владимира Зеленского он понимал, что «бывший комик не приведет страну ни к чему хорошему».